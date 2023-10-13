Sakarya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'de kılınan cuma namazında okunan hutbede zulümle abat olunamayacağı belirtildi.

İslamiyet'in barış ve esenlik, adalet ve merhamet dini olduğu ifade edilen hutbede, İslam'a göre bütün insanların din, can ve mal dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedildi.

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara değinilen hutbede, saldırıların son bulması gerektiği ifade edildi.

Hutbede ayrıca kardeşlik hukukunun canlı tutulması gerektiği vurgulanarak, Filistinlilere maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesi gerektiği kaydedildi.

Cuma namazının ardından cemaat, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

- Düzce

Düzce'de cemaat cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplananlar, tekbir getirerek savaş karşıtı sloganlar attı.

Filistin halkı için dua edilmesinin ardından bölgede yaşanan sivil katliamının sonlanması için çağrıda bulunuldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ali Molla Camisi'nde bir araya gelen bazı STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden öldürüldüğünü söyledi.

Filistinlilere yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini ifade eden Kütükçü, üzgün olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Filistinliler için dua eden katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

- Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde bir araya gelen cemaat, cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Namaza katılan Bolu İHH İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Koçak, İsrail'in katliamlarının devam ettiğini söyledi.

Dünyanın buna seyirci kaldığını belirten Koçak, "Bugün ümmetin en güçlü sesi Türkiye'nin her yerinden dualarımızı oradaki kardeşlerimize göndererek onların ve mazlumların yanında olduğumuzu haykıracağız." dedi.

Namazın ardından dua edildi.

- Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından Kocaeli İzmit ilçesi Fevziye Camisi'nde düzenlenen "Filistin için kıyamdayız" programına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık okudu.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda sivilleri hedef alarak sistematik bir biçimde öldürmek suretiyle savaş suçu işlediğini söyleyen Yaşlık, "İsrail son günlerde uyguladığı su ve elektrik kesintileriyle ablukanın boyutunu insanlık dışı bir seviyeye ulaştırdı. Bunlarla yetinmeyerek Gazze'nin birincil insani yardım ihtiyaçlarının sağlanmasını dahi engellemektedir. Bu yasa dışı ablukanın son bulması için var gücümüzle sesimizi duyurmalı ve kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşlık, Filistinliler için dua ettiklerini belirterek, "Her zaman onların destekçileri olacağımızı bildiriyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

- Bartın

Bartın'da Şadırvan Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Bartın Sivil İrade Platformu Sözcüsü Engin Üre, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Filistinli Müslümanların öz yurtlarında açlığa, zulme ve soykırıma mahkum bırakıldıklarını söyledi.

Üre, 16 yıldır abluka altında tutulan Gazze'nin haritadan silinmeye ve Kudüs'ün ele geçirilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Platform olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu ve siyonist İsrail zulmünü lanetlediğimizi tüm yüreğimizle haykırıyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs özgür olana kadar da bunu haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.