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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:09
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Akyazı mevkisinde Ankara istikametine giden Yunus Ö. idaresindeki 34 LN 0811 plakalı otomobil, Eray İ. yönetimindeki 67 ACT 200 plakalı otomobil ile Osman D'nin kullandığı 34 DS 0150 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, Osman D'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Nasire D. ve Nimet Rukan D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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