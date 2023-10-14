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        Sakarya ve çevre illerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı

        Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:09
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        Sakarya ve çevre illerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı
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        Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, "Filistin yalnız değildir", "Soykırıma hayır", "Katil İsrail", "Filistin 80 yıldır işgal altında" ve "Filistin'de soykırımı durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Sakarya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gökhan Erkan, Filistinlilerin yanında durduklarını göstermek için alanlarda olduklarını söyledi.

        Erkan, Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını vurgulayarak, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail'i destekleyen emperyalizm. Yaşasın adalet, yaşasın insanlık, yaşasın özgür Filistin." dedi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Memur-Sen Kocaeli Şubesi tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

        Yürüyüş Yolu'ndaki destek mitingine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerine bağlı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal ve çok sayıda kişi katıldı.

        Grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, bölgede yaşananlara değinerek, "Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Bütün Türkiye'den ses veriyoruz, 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'Zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor.' uyarısında bulunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

        Miting, dua okunmasının ardından sona erdi.

        - Düzce

        Düzce'de Memur-Sen İl Başkanlığı, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Sendika üyeleri, Filistin'e destek için Türk ve Filistin bayraklarıyla Cedidiye Camisi'nin önünde toplandı.

        Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına karşı Filistinlilerin yanında yer aldıklarını göstermek için toplandıklarını belirterek, "Aziz kardeşlerim sözün bittiği yerdeyiz. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

        - Karabük

        Karabük'te Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

        Ticaret ve Sanayi Odası önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Zeki Öz, siyonizme karşı onurluca direnen Filistinlilere omuz vermek ve kutlu direnişi selamlamak için toplandıklarını söyledi.

        Öz, haklı davasında Filistin'in yanında olduklarını sözlerine ekledi.

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