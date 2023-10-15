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        "3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması" başvuruları 19 Kasım'da sona erecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"na başvurular 19 Kasım'a kadar yapılabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:01
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        "3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması" başvuruları 19 Kasım'da sona erecek
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması"na başvurular 19 Kasım'a kadar yapılabilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kentin doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak yarışmaya başvuruların devam ettiği belirtildi.

        Son fotoğraf teslim tarihinin 19 Kasım olduğu aktarılan açıklamada, "Sakarya'nın gölleri, yaylaları, akarsuları, denizi, ormanları, mesire alanları, tarımsal ve sınai faaliyetleri yarışmanın konusu olacak. Tüm bunların yanı sıra mevsimsel ve doğal güzellikler, köprüleri, tarihi evleri, su yapıları, camileri, kaleleri yarışmanın kapsamında olacak." denildi.

        Kültürel miras, sportif faaliyetler ile turistik değerler konularını da içeren yarışmada, 16 ilçeden çekilen fotoğrafların değerlendirileceği aktarılan açıklamada, katılımcıların www.sakaryabirbaska.com adresinden detaylara ulaşabileceği kaydedildi.

        Yarışmada birinci 15 bin, ikinci 12 bin ve üçüncü 9 bin lira ödül kazanacak. Ayrıca 3 esere beşer bin lira mansiyon, 50 esere de sergileme ödülü olarak 500 lira verilecek.

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