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        Sakarya'da husumetlisi tarafından bıçaklanan genç yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:10
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        Sakarya'da husumetlisi tarafından bıçaklanan genç yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Gül Sokak'ta karşılaşan husumetli Y.P. ile C.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.P, üzerindeki bıçakla C.Ö'yü başından ve boynundan bıçaklayarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın ardından mahalleye gelen yaralı gencin yakınları, Y.P'nin evini taşladı. Çevrede güvenliği artıran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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