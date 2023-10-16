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        Sakarya'dan 9 ayda yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı

        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, bu yıl 9 ayda 4 milyar 115 milyon 528 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:01
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        Sakarya'dan 9 ayda yapılan ihracat 4,1 milyar dolara ulaştı
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        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, bu yıl 9 ayda 4 milyar 115 milyon 528 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya, en çok dış satış yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

        Toplamda 9 organize sanayi bölgesine sahip Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 647 milyon 533 bin dolar ihracat yapan Sakarya, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,83 artışla 4 milyar 115 milyon 528 bin dolar dış satıma imza attı.

        Toplamda 152 ülke ve 10 serbest bölgeye ürünlerini gönderen Sakarya'nın ihracatında en büyük pay, yüzde 88 ile otomotiv sektörünün oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinin bulunduğu kentten, 9 ayda 3 milyar 625 milyon 495 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

        Kentten en çok ihracat yapılan diğer sektörler ise 78 milyon 142 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 67 milyon 943 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 62 milyon 793 bin dolarla makine ve aksamları, 54 milyon 98 bin dolarla iklimlendirme sanayisi oldu.

        Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 32,4 ile makine ve aksamları oldu.

        - En fazla ihracat Polonya'ya

        Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 561 milyon 137 bin dolarla Polonya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 arttı.

        Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 544 milyon 102 bin dolarla Fransa oldu. Fransa'yı 462 milyon 877 bin dolarla İspanya, 435 milyon 287 bin dolarla Birleşik Krallık ve 316 milyon 519 bin dolarla Almanya izledi.

        Sakarya'dan yılın 9 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

        Ülke 2022 (Bin dolar) 2023 (Bin dolar) Değişim (%)
        Polonya 419.241 561.137 33,8
        Fransa 335.299 544.102 62,3
        İspanya 347.040 462.877 33,4
        Birleşik Krallık 429.925 435.287 1,2
        Almanya 320.560 316.519 -1,3
        İtalya 197.303 252.973 28,2
        İsrail 146.070 170.217 16,5
        Bulgaristan 89.956 147.797 64,3
        Belçika 119.012 107.625 -9,6
        Irak 45.798 103.171 125,3
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