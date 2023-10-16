Sakarya'da müstakil evin çatısı yangında kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Aziziye Mahallesi 376. Sokak'ta R.B'ye ait tek katlı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, evin çatısını kısa sürede sardı. Yangını fark ederek dışarı çıkan ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevre binalara sıçramadan söndürdü.
Bir kişinin dumandan etkinlendiği yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.