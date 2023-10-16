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        "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:04
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        "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.

        Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'den 22 şairin kent genelinde lise, üniversite, ilçe ve Büyükşehir işletmelerinde sanatseverlerle buluştuğu programın final gecesi Sapanca ilçesinde yapıldı.

        Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde Sedat Anar'ın müzik dinletisiyle başlayan programda, aralarında yurt dışından misafirlerin de bulunduğu 22 şair, eserlerini dinleyicilerle paylaştı.

        Çok sayıda sanatseverin katıldığı ve 3 gün süren programda şairlere hediye takdim edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sanatın en özel dallarından şiir şehrimizde hayat buldu. 3 gün boyunca devam eden programlarıma katılan tüm hemşerilerimize ve şairlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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