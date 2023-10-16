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        Sakarya'da bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da polis ekiplerince son bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:04
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        Sakarya'da bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'da polis ekiplerince son bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Ekim'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 33 Afganistan, 23 Irak, 19 Suriye, 1 Azerbaycan ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 77 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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