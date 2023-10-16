Sakarya'da otomobil yangında hasar gördü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:11
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu yan yolda park halindeki E.E'ye ait 54 FT 016 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yoldan geçenler, alevleri yangın tüpleriyle arka bölüme sıçramadan söndürdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.