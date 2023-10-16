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        Sakarya'da hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:14
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        Sakarya'da hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi'nde Mehmet T. idaresindeki 41 ABV 595 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

        Kazada sürücü ile yanındaki Fatih T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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