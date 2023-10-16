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        Sakarya emniyeti operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmıyor

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda aralarında hükümlü firarilerin olduğu 263 zanlı yakalandı, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:05
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        Sakarya emniyeti operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmıyor
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        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda aralarında hükümlü firarilerin olduğu 263 zanlı yakalandı, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 9-15 Ekim'de çeşitli adreslere operasyon yapıldı.

        Operasyonlarda 62'si hükümlü firari 263 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 410 gram skunk, 1 kilo 272 gram sentetik cannabinoid, 193 gram esrar, 152 gram metamfetamin, 83 gram eroin, 57 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

        Ayrıca, 146 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı), 59 kilo açık tütün, 605 bandrol, 166 sikke, 40 elektronik sigara, ruhsatsız 37 tabanca ve 12 tüfek ile 365 tabanca fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen toplam 5 motosiklet, bisiklet ve otomobile el konuldu.

        Terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarına da devam eden ekipler, 9 zanlıya işlem uyguladı.

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