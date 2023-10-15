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        Sakarya'da kavga ettiği husumetlisini bıçakla yaralayan zanlıya adli kontrol

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada husumetlisini bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:08
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        Sakarya'da kavga ettiği husumetlisini bıçakla yaralayan zanlıya adli kontrol
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada husumetlisini bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yeni Mahalle Gül Sokak'ta 15 Ekim'de kavga ettiği husumetlisi C.Ö'yü başından ve boynundan bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Y.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan C.Ö'nün ise taburcu olduğu öğrenildi.

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