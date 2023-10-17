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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:35
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden O.Ü. idaresindeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan K'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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