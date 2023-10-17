Sakarya'da beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde beton mikseri pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde beton mikseri pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Ceylandere Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapılan İmam-ı Azam Camisi'nin avlusunda çalışan Turan Oğul, beton mikseri pompasının demir aksamının çarpması sonucu başından ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.