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        Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken fenalaşan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:09
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        Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürürken fenalaşan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

        Korucuk Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen Kemal Berkay Aydın (19), birden fenalaşarak yere düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aydın'ın üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu, çakmak gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

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