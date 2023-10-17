Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Adanaspor, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 12. sırada bulunuyor.