Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 9. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sinemaseverlerle buluştu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, desteklerinden dolayı SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'a teşekkür etti.

Bilim üretmenin yanı sıra kültüre, sanata, kentin gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Adıgüzel, "Yaptığımız bu işin, en az bir proje üretmek, uluslararası makale yayınlamak kadar uluslararası kültür sanat faaliyetlerinin de üniversitemiz ve şehrimizin marka değerine büyük bir katkı yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 90 ülkeden 1700 filmin gönderildiği Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, SAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin de filmleri puanlandı.

Festivalin "Onur Ödülü" sahipleri, yazar Vadullah Taş ve film yönetmeni Derviş Zaim oldu.

Daha sonra katılımcılar, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al eşliğinde fotoğraf ve afiş sergisini gezdi.

Açılış filmi, Suriye ordusundaki bir askeri fotoğrafçının şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu alan Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı "Flashbellek", katılımcılar tarafından izlendi.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler ve atölyeler de yer alacak.

19 Ekim'de sona erecek festivalin açılışına, yazar Vadullah Taş, yönetmeni Derviş Zaim, sinema eleştirmeni Vahit Tansoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.