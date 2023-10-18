Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı protesto edildi.

Bolu'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından vatandaşlar, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi üzerinden marşlar eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

- Karabük

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında toplanan bir grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha grup üyeleri gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

- Sakarya

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Meydana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, buradaki konuşmasında içinde bulunan ve yürekleri paramparça eden gelişmelerden utanç duyulması gerektiğini söyledi.

1948'den bu yana İsrail'in Filistinlilerin kanlarını emerek bu günlere kadar geldiğini ifade eden Yüce, "Bizler 1948'den bu yana maalesef ne hikmetse gerekli önlemi gerekli mücadeleyi ve tavrı gösteremedik ki bugün Mevla'm bizi bununla imtihan etti. Bugün orada bir vahşet işleniyor. Bu vahşete sessiz kalanlar elbette ki dilsiz şeytanlardır. Bizler burada slogan atmak yerine şu andan itibaren elimizden gelen ne imkanımız varsa artık seferber olma günüdür. Bugün birbirimize tavsiye verme, nasihat etme günü değildir, gözyaşlarımızı silme günü değildir, elimizden ne geliyorsa haykırma günüdür." diye konuştu.

Hiçbir zaman zulmün abat olmayacağını, yok olup gideceğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Birbirimize bugün sarılmazsak ne zaman sarılacağız. Eğer bizler inanıyorsak ilahi emirleri yerine getirmekle mükellefiz. Şu anda dünyada hiçbir zaman görülmemiş masum hastanedeki insanların üzerine bomba atılmayı en şiddetle kınıyor ne yapılması gerekiyorsa hazır olduğumuzu da buradan ilan ediyoruz. Oraya yapılması gerekenleri yapmak gerekir. Biz de bu gece bu saatte kardeşçe omuz omuza vererek neler yapabileceğimizi düşünelim ve görevlerimizi ihale ederek değil, mücahitliğin yerine getirerek ne yapılması gerekiyorsa biz yapalım. Gazze Batı Şeria sıradan bir yer değildir. Hele Kudüs bizim baş tacımızdır, ilk kıblemizdir. Kudüs bizim yüreğimizin bir parçasıdır."

Grup üyelerinin İsrail aleyhine sloganlar attığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Zonguldak

Zonguldak kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş, Madenci Anıtı önünde Filistin bayrağı açtı.

"Zulme karşı omuz omuza", "Filistin'e destek, siyonizme lanet" şeklinde sloganlar atıldı.

Daha sonra saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Dede, adaleti ezenlerin değil Filistinlilerin yanlarında olduklarını belirterek, insanlıktan yana olduklarını, zulümden korkmadıklarını dile getirdi.

- Bartın

Bartın'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilen program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

- Düzce

Düzce'de kentteki tüm STK'lar ve vatandaşlar Cedidiye Camisi önünde toplandı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile saldırıları sloganlar atarak protesto eden vatandaşlar burada, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar etti.

Kur'an-ı Kerim okunan eylemde katılımcılar sık sık tekbir getirdi.

- Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan bir grup, Filistin ve Türk bayrakları ile sloganlar atarak saldırıları protesto etti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilen programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'da katıldı.