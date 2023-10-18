Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden B.A. idaresindeki 54 AJL 563 plakalı otomobil, Akova Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta H.A. yönetimindeki 81 EL 935 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada 54 AJL 563 plakalı otomobilde bulunan N.K. ve H.B. hafif yaralandı.

        Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kontrol amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı...
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı...
        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi öldü
        Beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi öldü
        Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç hayatını kaybetti
        Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç hayatını kaybetti