Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden B.A. idaresindeki 54 AJL 563 plakalı otomobil, Akova Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta H.A. yönetimindeki 81 EL 935 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 54 AJL 563 plakalı otomobilde bulunan N.K. ve H.B. hafif yaralandı.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kontrol amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.