Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kocaali'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaali'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kocaali Merkez Camisi'nde sabah namazını eda eden vatandaşlar, daha sonra 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki dua programına katıldı.

        Burada konuşan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İsrail'in yaptığı soykırımları lanetlemenin yanı sıra bunun için tek vücut olup herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

        İnsanlığın huzuru ve mutluluğu için tüm İslam aleminin birlik olması gerektiğini vurgulayan Acar, "Son olarak hastaneye saldıracak kadar alçaklaşan bu insan müsveddelerine gereken dersi, tüm İslam alemi olarak vermek ve tavrımızı ciddi şekilde göstermek durumundayız. Dün Bosna'da yapılanları unutmadığımız gibi Filistinli kardeşlerimize yapılanları asla unutmayacağız. Allah, ceddimizin yıllarca hizmet ettiği gönül coğrafyamızda yeniden huzuru tahsis etmek, insana ve insanlığa hayırlı hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin." diye konuştu.

        İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve katılımcılar, daha sonra saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

        Programa, belediye meclis üyeleri, mahalle siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı...
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı...
        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi öldü
        Beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi öldü