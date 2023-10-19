Hendek'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yağlı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Bugünü kendilerine hediye eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete ve Gazi Meclise teşekkür eden Yağlı, "Bu anlamlı gün vesilesiyle ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.