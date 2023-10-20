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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:33
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

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