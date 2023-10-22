Akyazı'da hafızlık eğitimini tamamlayan 75 öğrenci belge aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 75 öğrenciye belgeleri verildi.

İlçe Müftülüğünce mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Kubbeli Yeni Camisi önünde bir araya gelen hafızlar, vatandaşlarla Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir konuşma yaptı.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dualar edildi.

Program sonunda hafızlık icazeti alan 75 öğrenciye belge ve hediyeleri verildi, yemek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Bostancı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, il ve ilçe müftüleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.