Sakarya AFAD lise öğrencilerine çadır kurma eğitimi verdi
Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, lise öğrencilerine doğru ve hızlı çadır kurulumunu öğretti.
Giriş: 22.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:29
Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, lise öğrencilerine doğru ve hızlı çadır kurulumunu öğretti.
Güneşler Anadolu Lisesi'ne gelen AFAD personeli, çadırların doğru ve hızlı kurulumu hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler, daha sonra eğitmenler gözetiminde çadır kurulumunu uygulamalı öğrendi.
AFAD ekipleri, eğitime katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.