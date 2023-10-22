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        Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:25
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        Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Altay, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Sakarya ekibi, ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 12 puanla 10. sırada bulunuyor.

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