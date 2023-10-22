Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Altay, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 12 puanla 10. sırada bulunuyor.