Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 38-32 yenilerek organizasyondan elendi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 38-32 yenilerek organizasyondan elendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 17-17 eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Runar Sandefjord, parkeden 38-32 galip ayrıldı.
Norveç takımıyla deplasmanda oynadığı ilk maçı da 42-29 kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, organizasyona 2. turda veda etti.