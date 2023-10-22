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        Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 38-32 yenilerek organizasyondan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:26
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        Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
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        Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 38-32 yenilerek organizasyondan elendi.

        Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 17-17 eşitlikle geçildi.

        İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Runar Sandefjord, parkeden 38-32 galip ayrıldı.

        Norveç takımıyla deplasmanda oynadığı ilk maçı da 42-29 kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, organizasyona 2. turda veda etti.

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