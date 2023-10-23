Sakarya Üniversitesinde 15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun 15'incisi, bu yıl Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ile Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin organizatörlüğünde düzenlenen sempozyum, 19-21 Ekim'de Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde tamamlandı.

Sempozyumun açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan Türkçe sevdalılarını kampüste ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü kapsayacak şekilde tanımlayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirmeler yapmak üzere adımlar attıklarını belirtti.

Bu doğrultuda tüm öğretim programlarını beceri temelli olarak güncelleme, Türkçe dersi kapsamında dijital materyal olarak geliştirilen uygulamalar, etkileşimli oyunlar, videolar ve diğer dijital içerikleri gözden geçirme çalışmalarına başladıklarını aktaran Ökten, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde yer alan yabancı uyruklu öğrencilerimize yabancı dil ve ikinci dil olarak Türkçe'nin öğretiminde diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni temel alıyor, onu ülkemizin dokusuna uygun biçimde şekillendirip 4 dil becerisini ölçen sınavlar geliştiriyoruz. Öğreticilerimizin hem dijital hem de kendi alanlarındaki yetkinliklerini uluslararası standartlar çerçevesinde artırmak, güncel yöntem ve yaklaşımları derslerinde kullanmalarını sağlamak için hizmet içi eğitimler düzenliyoruz."

Sempozyum düzenleme kurulu başkanları Prof. Dr. Alparslan Okur ve Prof. Dr. Paki Küçüker de kısa değerlendirme yaptı.

Etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılına özel Türkçe'ye, Türk diline hizmet edenlere, ödül, anma, şükran ve teşekkür plaketleri verildi.

Türkiye'den 100'ün üzerindeki üniversiteden akademisyenler ile 15 farklı ülkeden alanda çalışmaları bulunan yaklaşık 350 akademisyenin katıldığı sempozyum sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kent kültür gezisi düzenlendi.