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        Sakarya'da belediye ürünleri alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluştu

        Sakarya'da belediye tarafından üretilen çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik ürünleri, alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:28
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        Sakarya'da belediye ürünleri alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluştu
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        Sakarya'da belediye tarafından üretilen çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik ürünleri, alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluşturuldu.

        Şehir merkezinde kurulan "Şifa Evleri" sayesinde tüketicilerle buluşan tüm ürünler, vatandaşların sıklıkla kullandığı lokasyonlarda açılan stantlarla tüketicilerin ayağına kadar geliyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sera A.Ş. tarafından üretilen ürünler, Serdivan AVM'de açılan stantta tüketiciyle buluşturuldu.

        Çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik gibi tüm ürünlerin sergilendiği standa ilgi gösteren vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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