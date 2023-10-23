Sakarya'da belediye ürünleri alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluştu
Sakarya'da belediye tarafından üretilen çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik ürünleri, alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluşturuldu.
Sakarya'da belediye tarafından üretilen çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik ürünleri, alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle buluşturuldu.
Şehir merkezinde kurulan "Şifa Evleri" sayesinde tüketicilerle buluşan tüm ürünler, vatandaşların sıklıkla kullandığı lokasyonlarda açılan stantlarla tüketicilerin ayağına kadar geliyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sera A.Ş. tarafından üretilen ürünler, Serdivan AVM'de açılan stantta tüketiciyle buluşturuldu.
Çilek, domates, esansiyel yağ, aromatik bitki ve kozmetik gibi tüm ürünlerin sergilendiği standa ilgi gösteren vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.