Türk iş adamı Kosova'da kurduğu çikolata fabrikasıyla 35 ülkede ağızları tatlandırıyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Türk iş adamının Kosova'da kurduğu, ham madde ihtiyacının yüzde 70'i Türkiye'den tedarik edilen çikolata fabrikasında üretilen ürünler 35 ülkeye satılıyor.

Prizren şehrinde 25 dönüm arazi üzerinde 7 bin 200 metrekare kapalı alanda kurulu Kamila Çikolata, 13 yıldır çikolata ve şekerleme üretimi yapıyor.

100 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık üretilen 1500-2 bin ton ürün ihraç edilerek, Türkiye'nin ve Kosova'nın ekonomisine katkı sağlanıyor.

- "Yıllık 5 milyon avro ciro elde ediyoruz"

Firma sahibi Sakaryalı iş adamı Erdal Şenkardeş, AA muhabirine, yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkelerine, buradan da Avrupa pazarına açılarak ihracat pazarlarını genişlettiklerini söyledi.

Babalarının 1957'de buradan Türkiye'ye göç ettiğini belirten Şenkardeş, o sebeple Prizren'e gelerek yatırım yapmak istediklerini ifade etti.

Şenkardeş, Kosova'daki çikolata fabrikasında üretilen ürünlere ülkede talebin yoğun olduğunu dile getirerek, "Japonya, Orta Doğu ülkeleri Katar, Kuveyt, Balkan ülkelerinin de aralarında bulunduğu 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bölgelerde yoğun çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştıkları yeni bir markayla Avrupa pazarına girmek üzere olduklarını belirten Şenkardeş, ürünlerine Avrupa'dan da yoğun talep olacağına inandıklarını dile getirdi.

Şenkardeş, kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayarak, "Özellikle paketleme bölümünde daha hijyenik çalıştıkları için kadın istihdamına ağırlık veriyoruz. Ürünlerimiz genel olarak el ürünü çünkü otomasyon yapmak mümkün değil. Maliyet arttığı için el ürünü ürünleri pek yapamıyorlar. Biz de burada onu tercih ediyoruz. Özellikle Avrupa'ya bu ürünleri satmak istiyoruz. Yıllık 1500-2 bin ton arasında ürettiğimiz ürünümüzden 5 milyon avro ciro elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk iş adamlarını Prizren'e yatırım yapmaya davet eden Şenkardeş, "Herhangi bir yardım talep ettiklerinde kapımız her zaman açıktır. Hem belediye olarak hem de fabrikamız olarak herkesi bekleriz. Burada yatırım yaparken 13 yıl önce bütün ham maddemizi Türkiye'den getirdik. Çeliğimiz, panelimiz, hatta ustalarımız da Türkiye'den geldi. Şu anda ham maddemizin yüzde 70'ini de Türkiye'den tedarik etmekteyiz. Dolayısıyla burada yaptığımız cironun yaklaşık beşte dördü Türkiye'ye gitmektedir." diye konuştu.

- "Türk iş adamlarının yatırımlarını bekliyoruz"

Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş da kentin kapılarının Türk yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Buş, Kosova'nın genç olmasına rağmen dinamik bir devlet olduğunu, ülkenin AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen ile vize muafiyeti kapsamına alındığını belirterek, "Tabii ki 1 Ocak'tan (2024) itibaren vatandaşlarımızın vizesiz olarak gitmesi ayrı bir özellik taşıyor. Biz de önümüzdeki yıl içinde haziran ayına kadar hafif sanayi bölgemiz konusunda Türkiye'den iş adamlarını bekliyoruz." dedi.

Prizren'in yaşanılabilecek bir şehir olduğunu, Türkiye'den gelen iş adamlarının hiçbir sıkıntı yaşamayacağını vurgulayan Buş, belediye olarak Türk iş adamlarına gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Buş, Türk iş adamlarının yatırımlarını beklediklerini yineleyerek, "Bir soydaş olarak da bir Türk olarak da burada kapımız açıktır. Hiçbir şey olmasa bile gelip bizim şadırvan suyumuzu içmeleri ya da hoş sohbet yapmamız bizim için değerlidir. Herkesi Kosova'ya, özellikle Prizren'e bekliyoruz." diye konuştu.