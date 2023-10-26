Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde camide çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde camide çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.
Yalı Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde kürsüde bulunan ses sisteminde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören temizlik görevlilerinin uyarısı üzerine elektrik şalterini indirerek yangının büyümesini önleyen cami imamı, itfaiyeye haber verdi.
Görevlilerin su dolu kovalarla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.
Yangın, küçük çapta hasara neden oldu.