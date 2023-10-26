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        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde camide çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:14
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        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde camide çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.

        Yalı Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde kürsüde bulunan ses sisteminde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören temizlik görevlilerinin uyarısı üzerine elektrik şalterini indirerek yangının büyümesini önleyen cami imamı, itfaiyeye haber verdi.

        Görevlilerin su dolu kovalarla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.

        Yangın, küçük çapta hasara neden oldu.

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