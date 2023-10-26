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        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'da yaşayan gaziler, Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle yad ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:46
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        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya'da yaşayan gaziler, Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle yad ediyor.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Erol Demir, AA muhabirine, 100 yıl önce Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan onur duyduğunu söyledi.

        Büyük coşkuyla 100. yılı kutladıklarını anlatan 70 yaşındaki Demir, "Onun heyecanını yaşıyoruz. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkına vatan vermiş. Bu vatanda huzurlu ve sağlıklı şekilde yaşamaları için elinden geleni yapmış. Biz de bundan 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak oradaki vatandaşlarımıza vatan hediye ettik. Onlar da şu anda orada huzur içinde yaşıyor." diye konuştu.

        Demir, Atatürk'ün bir askeri olarak 100. yılı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Şu başımızdaki kalpakla da Atatürk'ü temsil ediyoruz aslında. Büyük babamız. Onun bize verdiği devlette yaşamaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Tunceli'de 1990 yılında teröristlerle girilen çatışmada gazi olan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı, 54 yaşındaki Mustafa Çolak da Cumhuriyet'in 100. yılını gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Türk olmaktan şeref duyduğunu vurgulayan Çolak, duygularını şu sözlerle paylaştı:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. O, bu vatanı gençlere, bu halka armağan etti. Biz de o bilinçle yaşamaya, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla onun gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüdüğümüzü, bunu da gazi olarak ispat ettiğimizi düşünüyorum."

        - "Nice 100 yıllara"

        Kıbrıs gazisi, 70 yaşındaki İsmet Albeni, 100. yılı görmenin kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini belirterek, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını söyledi.

        Albeni, "Cepheye bugün olsa yine gideriz. Türkiye'nin daha nice yılları kutlamasını Allah'tan diliyorum. İnşallah daha nice 100 yıllara." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın kendilerine de nasip olduğunu dile getiren, 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Sabri Akay, "İnşallah Rabb'im daha nice 100 yıllar nasip eder. Allah razı olsun Atatürk'ten, gururluyuz." şeklinde konuştu.

        Aynı yaştaki Kıbrıs gazisi Bülent Dikmen, bugünleri gördükleri için büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

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