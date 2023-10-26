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        Sakarya'da elektrik trafosuna Cumhuriyet'in 100. yılını yansıtan görseller resmedildi

        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Serdivan ilçesindeki elektrik trafosu, dönemi yansıtan görsellerle renklendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:37
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        Sakarya'da elektrik trafosuna Cumhuriyet'in 100. yılını yansıtan görseller resmedildi
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        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Serdivan ilçesindeki elektrik trafosu, dönemi yansıtan görsellerle renklendirildi.

        SEDAŞ'ın yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü "Tuvalimiz Trafolar" projesi kapsamında çalışan ressamlar trafoya, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin yanı sıra "Cumhuriyet'imizin 100. Yılı", "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" ve "Cumhuriyet İlan Edildi" temalı görseller çizdi.

        Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla trafo önünde bir araya gelen SEDAŞ yetkilileri, fırçalarla boyama yaparak etkinliğe katkı sağladı.

        SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Ulu Önder Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyet'in, tarihin en büyük kazanımlarından biri olduğunu kaydeden Odyakmaz, "Cumhuriyet, bu milletin bir araya gelerek büyük azimle fedakarlıkla çalışkanlıkla kahramanlıkla taçlandırdığı, bu günlere taşıdığı bir idaredir, tarihimizin büyük başarılarından biridir. Bu yüzden de SEDAŞ ailesi olarak Cumhuriyet'i bir çınara benzetiyoruz ve köklerimiz 100 yıldır Cumhuriyet'tir diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Odyakmaz, yaklaşık 3 yıldır tarihte önemli gün ve haftaları trafolara resmederek taçlandırmak ve anmak istediklerini dile getirerek, bunu toplumsal duyarlılıkla proje haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve saygıyla andığını belirten Odyakmaz, "Gazilerimizin de önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı mutlu ve kutlu olsun. Bundan sonra bizlere düşen en büyük görev; Cumhuriyet'e aynı duyarlılıkla istekle sahip çıkacak nesilleri yetiştirmek olmalıdır. İnşallah daha nice 100 yıllara diyorum." diye konuştu.

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