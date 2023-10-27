Ferizli'de "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenleniyor
Ferizli'de düzenlenen "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.
Ferizli'de düzenlenen "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.
Kaymakamlık ve Belediye ortaklığında Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 240 sporcu katılıyor.
Kaymakam Hasan Balcı, ilçede Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Balcı, bu kapsamda Belediye ile gerçekleştirilen voleybol turnuvasına katılan sporculara başarılar diledi.