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        Sakaryalı iş adamları Kosova'da yatırım yapan Türk firmalarını ziyaret etti

        Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) üyesi Sakaryalı iş adamları, Kosova'da ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenledikleri gezi kapsamında Prizren'de Türk iş adamının kurduğu çikolata fabrikasına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:20 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:20
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        Sakaryalı iş adamları Kosova'da yatırım yapan Türk firmalarını ziyaret etti
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        Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) üyesi Sakaryalı iş adamları, Kosova'da ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenledikleri gezi kapsamında Prizren'de Türk iş adamının kurduğu çikolata fabrikasına ziyarette bulundu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar ve beraberindeki heyeti, Kamila Çikolata firmasının sahibi Sakaryalı iş adamı Erdal Şenkardeş karşıladı.

        Heyete fabrikayı gezdiren Şenkardeş, faaliyetleri ve ülkeye nasıl yatırım yapılacağı konusunda bilgi verdi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, ilk kez geldiği Kosova'da, ecdat yadigarı topraklarda Sakaryalı iş adamının yatırım yaptığı fabrikayı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Sakaryalı bir iş adamının Kosova'da yatırım yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Ülkemizin böyle başarılı iş adamlarına ihtiyacı var. Balkanlar'a gelişimizle alakalı, misyonumuz ve hedeflerimizle alakalı güzel bir başarı hikayesi olmuş. ÜTİK üyeleri arkadaşlarımızla beraber geldik. İnşallah onlara da bir önderlik olur." dedi.

        Buradaki iş adamlarının ve belediye başkanının, her türlü yatırımcıya destek verebileceğini söylediğini aktaran Kaya, buraya yapılacak yatırımların, kardeşlik ve dostluk köprüsünü daha ileri seviyelere taşıyacağını kaydetti.

        Kaya, ülke nüfusunun büyük bir kısmının Müslümanlardan oluştuğuna işaret ederek "Türk nüfusumuz da var. İnşallah ağabey kardeşlik duyguları içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkemizi dünyada farklı hale getirme vizyonuyla iş adamlarımızın da buraya gelerek güzel yatırımlar yapacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Yurt dışında doğrudan sermaye yatırımları yapmak birçok avantaj kazandırıyor"

        ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Pınar da Türk girişimcilerin dış ticarette iki hedefi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Birincisi; ihracat. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize gösterdiği en büyük hedefimiz. İkincisi de yurt dışında yerinde yatırım. Doğrudan sabit sermaye yatırımları. İkisi birbirini destekler mahiyette. Birbirlerine rekabet avantajı katıyor. Bazen ihracatta fiyatlarımız tutmuyor. Bazen üretim imkanları, kapasitelerimiz yetmiyor. Dolayısıyla yurt dışında doğrudan sermaye yatırımları yapmak birçok avantaj kazandırıyor. Şu an içinde bulunduğumuz fabrika da buna en iyi örnek. Bu örneğin bütün girişimcilerimize örnek olmasını diliyorum."

        Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş da Sakarya'dan milletvekili ve iş adamlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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