Sakarya Valisi Karadeniz'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadele sonucu canla başla şanla ve şerefle 29 Ekim 1923'de ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılına kavuşmanın gururunu ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, geleceğe büyük bir ümitle bakılmasını sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması, her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde büyük ölçüde güç veren bir değer olduğuna işaret eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' diyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizle birlikte tüm dünyaya meydan okuyarak tarihin en büyük devrimlerinden birini gerçekleştirip Cumhuriyeti ilan ettikleri bu özel gün, Türkiye'nin bağımsızlığının, modernleşmesinin ve kararlılığının simgesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığı gündür. O dönemle aynı ruha sahip bugünün büyükleri, gençleri ve evlatları olarak bizler de onların sarsılmaz azim ve kararlılığını örnek alacak, bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri ebediyete kadar unutmayacağız."

Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir gururla idrak ettiklerini aktaran Karadeniz, belirlenen yüksek gaye ve hedeflere ulaştırmak ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için üstlendikleri her görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna, birlik ve beraberlik içerisinde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti.

Karadeniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin insan kaynağı ile ulusal ve uluslararası alanda giderek yükselen bir profil sergilediğini vurgulayarak, "Özellikle son yıllardaki başarılarıyla tüm dünyaya ümit ve ilham veren Türkiye, halkının da özgüvenini yükselten bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'miz sanayi tesisleriyle, üniversiteleriyle, otoyollarıyla, eğitim ve sağlık alanındaki devasa gelişmeleriyle, tarım ve turizmdeki başarılarıyla, modern şehircilik uygulamalarıyla ve her alanda standartlarını yükselterek yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını, gazilere minnetlerini sunduğunu aktararak, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutladı.