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        Sakarya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

        Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:54
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        Sakarya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
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        Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gündoğdu, mesajında, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde sürekli güçlendiğini, bu durumun kendisini gururlandırdığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını anarak, onların cesareti ve fedakarlıkları sayesinde kazanılan değerlerin korunduğunu ve Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti:

        "Bu aziz vatan, atalarımızın fedakarlıkları ve döktükleri kanlar sayesinde şekillenmiş, birçok zorluklarla mücadele edilmiş ve nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, tarihi bir diriliş ve gelişim süreci yaşamış, cesur adımlar atarak uluslararası arenada prestij kazanmış ve birçok önemli proje ile reforma imza atmıştır. Türkiye, geniş uluslararası ilişkiler ağı ve aktif çözüm önerileriyle dünya genelinde takdir toplamış, küresel sahnede etkin ve saygın bir rol üstlenmiştir. Millet olarak bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşıma azmi ve kararlılığında birleşmiş durumdayız. Bu nedenle 21. yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olmasının haklı gururunu yaşıyoruz."

        Cumhuriyet'in 100. yılında, Ferizli'nin ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların, bu eşsiz mirası koruyarak ve geliştirerek, gelecek nesillere aktaracağına inandığını aktaran Gündoğdu, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hep birlikte daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini atmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Sapanca Belediye Başkanı Özen de Cumhuriyet'in bu milletin hiçbir boyunduruk altına alınmayacağının ve güçlü yarınlara yürüme iradesinin en büyük nişanesi olduğunu anlattı.

        Aziz milletin, tarihte olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda canını siper etmekten asla geri durmayacağını belirten Özen, "Sayısız savaşlara rağmen büyük destanlar yazmış, büyük zaferler kazanmış ve Cumhuriyetle taçlanmış olan bu milleti, başarıya taşıyan top tüfek değil, birlik ve beraberlik ruhu olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde, birlik ve beraberliğin, azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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