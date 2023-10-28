Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Sakarya 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

        Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, Filistinliler için alanlarda toplandıklarını, zulme karşı attıkları her adım ve eylemlerinin kendilerini yeniden dirilteceğini söyledi.

        Terör devleti İsrail'in bu akşam da Gazze'yi bombaladığını ifade eden Aydın, "Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimizin elektrik, su ve internet hatları kesik halde, saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçak ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünya'nın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya, şimdi müdahale etmeyecekse, ne zaman edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.

        Aydın, İsrail'in her zamanki saldırılarını arttırdığını, okulları, hastaneleri bombalayarak, kadın ve çocukları katlederek zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.

        İsrail'in, yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulüm ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Şimdi Aksa Tufanı Harekatı ile Filistinli yiğitler, kendilerine ait olan topraklarda meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Allah, Filistin ve Hamas'ın mücahitlerine zafer nasip eylesin. Mescidi Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiştir. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkeleri ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır."

        Konuşmaların ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Otokar çalışanlarından "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü
        Otokar çalışanlarından "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü
        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları
        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları
        Cumhuriyet'in 100. yılı Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 100. yılı Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        Sakarya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
        Sakarya'da belediye başkanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı