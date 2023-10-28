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        SEDAŞ'tan elektrik hatları altında yanıcı ve patlayıcı materyallerin kullanılmaması uyarısı

        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), elektrik hatları altında uçan balon, dilek feneri, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı materyallerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:37
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        SEDAŞ'tan elektrik hatları altında yanıcı ve patlayıcı materyallerin kullanılmaması uyarısı
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        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), elektrik hatları altında uçan balon, dilek feneri, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı materyallerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, SEDAŞ sorumluluk sahasında bulunan alanlarda enerji nakil hatları altında veya yakınında kullanılan uçan balon, dilek feneri, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı materyallerin can ve mal güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

        Açıklamada, elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa sürede SEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği aktarılarak, elektrik dağıtım şebekelerine sadece SEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin, ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğu kaydedildi.

        Özellikle uçan balonlarla yapılan açık hava etkinliklerinde olası olumsuz durumların önüne geçmek için önlem çağrısı yapılan açıklamada, "Uçan balon, dilek feneri, silah ve havai fişeklerin elektrik şebekelerine teması olumsuz sonuçlara neden oluyor. Enerji nakil hatlarında iletkenlere temas olmasa bile emniyet mesafesi ihlalinde çarpılma riski olduğu unutulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

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