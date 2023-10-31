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        Kuzey Makedonya'dan uzanan kardeşlik bağı, depremden etkilenen Malatya'daki okulda yaşatılıyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) katkılarıyla yaptırılan ortaokuldaki öğrenciler, Kuzey Makedonya kentlerinin adının verildiği dersliklerde eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:28
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        Kuzey Makedonya'dan uzanan kardeşlik bağı, depremden etkilenen Malatya'daki okulda yaşatılıyor
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        İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) katkılarıyla yaptırılan ortaokuldaki öğrenciler, Kuzey Makedonya kentlerinin adının verildiği dersliklerde eğitim görüyor.

        Depremlerde yıkıma uğrayan illerde yaşayanların acılarını derinden hisseden MATTO üyeleri, yaraların sarılması ve normale dönüşün hızla sağlanması amacıyla, afetten etkilenen Malatya'ya yardım etmeye karar verdi.

        Öğrencilerin eğitimine kaldığı yerden hızla devam etmesini isteyen iş insanlarının katkılarıyla Yeşilyurt ilçesinde yapılan ve 2023-2024 döneminde eğitime başlayan Makedonya Ortaokulunun dersliklerine, Kuzey Makedonya'nın Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Manastır ve Ohri ile diğer kentlerinin isimleri verildi.

        MATTO Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan acıları hissettiklerini söyledi.

        Okulun geçen eylülde açıldığını ve gelecek ay düzenleyecekleri ziyarette açılış kurdelesini keseceklerini anlatan Ademoski, okulun inşaat sürecine MATTO'nun tüm üyelerinin yanı sıra Kuzey Makedonya Kızılhaçı, Esnaf ve Ticaret Odası gibi kurumların destek verdiğini bildirdi.

        - "Buradaki herkes Türkiye'ye elinden gelen desteği verdi"

        ​​​​​​​MATTO Asbaşkanı ve Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı da depremden sonra Kuzey Makedonya'nın, aradaki dostluk ve kültürel bağlar dolayısıyla Türkiye'ye gücü nispetinde önemli destekler verdiğini ifade etti.

        Herkesin, elindekini avucundakini Türkiye ile paylaşmak için her şeyi yaptığını dile getiren Sucubaşı, "Deprem bizi üzdü ancak bu tür felaketlerde dostları yanımızda görünce mutlu olduk. Bu desteği şekillendirelim ve kalıcı hale getirelim diye buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek deprem bölgelerinden Malatya'da okul yapalım düşüncesiyle yola çıktık." diye konuştu.

        Sucubaşı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede 8 bin 800 metrekarelik arsaya 24 derslikli okul inşasına destek vermek üzere protokol imzalandığını ve okulun faaliyete başladığını anımsattı.

        MATTO'nun yanı sıra Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği desteğiyle önemli meblağa ulaştıklarını anlatan Sucubaşı, önemli ölçüde destek veren Kızılhaç'ın katkısının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        "Makedonya Ortaokulu" adı verilen eğitim yuvasındaki sınıflara iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcaklığını koruması amacıyla Kuzey Makedonya kentlerinin isimlerinin verildiğini belirten Sucubaşı, "Bu isimleri verdik ki oradaki öğrencilerimiz bu desteği bir nebze olsun hissetsin ve önümüzdeki sürece taşısın. Bu okul hem iki ülke ilişkilerinin çok daha üst seviyeye ve geleceğe taşınması hem de öğrenciler için farkındalık oluşturması açısından oldukça etkileyici destek oldu." ifadelerini kullandı.

        Sucubaşı, bölge insanının, zor zamanlarında Türkiye'nin yanında yer almasının temel nedeninin, kendilerinin de yaşadıkları her sıkıntıda yanlarında bulunan Türkiye'yi "sığınacak bir liman" gibi görmeleri olduğunu sözlerine ekledi.

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