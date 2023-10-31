Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Üniversitesinde piyano resitali sunuldu

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Öğrenci Topluluğunca, Cumhuriyet'in 100. yılı sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Üniversitesinde piyano resitali sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Öğrenci Topluluğunca, Cumhuriyet'in 100. yılı sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali sunuldu.

        SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, V.A. Mozart, F. Chopin, A. Scriabin ve D. Schostakovich gibi ünlü sanatçıların seçkin eserleri piyanoyla icra edildi.

        Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerin Rasul tarafından sunulan resital, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

        Etkinlik sonunda Rasul'a, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Arş. Gör. Hacı Bekir Kurşunet tarafından plaket ve çiçek verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        'Şehit yakınları ve gazilere para toplama' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tu...
        'Şehit yakınları ve gazilere para toplama' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tu...
        Kuzey Makedonya'dan uzanan kardeşlik bağı, depremden etkilenen Malatya'daki...
        Kuzey Makedonya'dan uzanan kardeşlik bağı, depremden etkilenen Malatya'daki...
        Sakarya'da "gazi ve şehit yakınlarına yardım" bahanesiyle dolandırıcılık ya...
        Sakarya'da "gazi ve şehit yakınlarına yardım" bahanesiyle dolandırıcılık ya...
        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulu...
        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulu...
        Sakarya'da traktörün şaftına elbisesi sıkışan kadın öldü
        Sakarya'da traktörün şaftına elbisesi sıkışan kadın öldü
        Askerdeyken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektubunu 21 yıl sonra...
        Askerdeyken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektubunu 21 yıl sonra...