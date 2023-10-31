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        Sakarya'da "pakong" üretimiyle silaj maliyetinin düşürülüp hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor

        Sakarya'da silaj maliyetinin yarı yarıya düşürülerek hayvancılığın cazip hale getirilmesi amacıyla üretimine başlanan "pakong" bitkisinin ilk hasadında yüksek verim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:25
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        Sakarya'da "pakong" üretimiyle silaj maliyetinin düşürülüp hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor
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        Sakarya'da silaj maliyetinin yarı yarıya düşürülerek hayvancılığın cazip hale getirilmesi amacıyla üretimine başlanan "pakong" bitkisinin ilk hasadında yüksek verim alındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın, dünyada tarımda en güçlü üretim kapasitesine sahip şehirlerden biri haline getirilmesi için projelerin üretilmesine devam ediliyor.

        Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi ve Sakarya Melen Botanik Vadisi projelerinin gerçekleştirilmesinin ardından, yüksek ziraat mühendisi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin girişimleriyle Şili'de yetişen "pakong" bitkisi kente getirildi.

        Mısır familyasından bitki, silaj bitkisi olarak Adapazarı ilçesinde belirlenen 5 dönümlük araziye ekildi. Aynı alanda mısırdan 8 kat fazla verim veren, besin değeri 5 kat daha yüksek olan bitkinin, yem maliyetini yarı yarıya azaltarak hayvancılığı cazip hale getirmesi öngörülüyor.

        İlk denemede başarılı sonuç alınan bitkinin hasadı için Yüce, traktörün direksiyonuna geçti.

        - "Hasat hacmini genişleterek tarımda önemli adım atacağız"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, mısırın önemli kentlerinden Sakarya'nın silaj konusunda en verimli şehir olduğuna dikkati çekti.

        Bu nedenle silaj bitkisini kente getirdiklerini aktaran Yüce, "Bu mucizevi bitki normal gübreyle değil, solucan gübresinin katı ve sıvı formlarıyla beslenerek yetiştirildi. Çiftçilerimiz için milat olacak bir projeden söz ediyoruz. İlerleyen süreçte hasadın hacmini genişleterek silaj ihtiyacını bu bitkiden sağlayacağız ve yem konusunda maliyetimiz yüzde 50 azalacak." ifadelerini kullandı.

        Yüce, bitkinin, mısıra göre besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yılda 3 dönem hasat yapıyorsunuz. 7 yıl hiç kesmeden hasat ediyorsunuz. Adaptasyon kabiliyetleri gözlendi ve mükemmel verim aldık. Mısırın tam 8 misli fazla verimliliğimiz var ve mısırdan 5 misli besin değeri yüksek. Kendi manda çiftliğimizde kullanacağız ve Sakarya'da besicilik yapan tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Evlerinde büyükbaş hayvan bakan üreticilerimiz bundan istifade etsin. Maksimum seviyede verimliliği olan mucizevi bir bitki. Türkiye'de nadir, Sakarya'da ise ilk kez bu bitkinin hasadı yapılıyor ve verim üst düzey. Yem maliyetini azaltacak bu mucizevi bitkinin hasat hacmini genişleterek tarımda önemli adım atacağız."

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