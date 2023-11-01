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        Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Sakarya Balkan Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:43
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        Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Sakarya Balkan Günleri" başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Batı Trakya ve Preşeva'dan oluşan "Büyük Balkan Fotoğrafı"na ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Birlikte güçlü olunduğuna değinen Yüce, "Tek başımıza hiçbir şeyiz. Birlikte olduğumuz zaman çok güçlüyüz. Onun için birlik olmak, bir olmak mecburiyetindeyiz. Allah birliğimizi bozmasın inşallah." dedi.

        Kafkaslardan Balkanlara 72 milletin bir arada kardeşçe yaşadığı Sakarya'da ikamet eden tüm muhacirler ve bir araya geldikleri sivil toplum kuruluşlarının kültürel sermayeleri, başlarının tacı olduğunu anlatan Yüce, şöyle devam etti:

        "Irkların, renklerin ve dillerin farklılığı Allah'ın sanatıdır ve bizim için her insan kutsaldır. Srebrenitsa'dan Şahoviçi katliamına, Reçak'tan Likoşan'a, Çamerya'dan Belene kamplarına kadar katledilen insanların tek suçu vardı; Arnavut, Türk, Boşnak fark etmeksizin sadece Müslüman olmalarıydı. 'Adriyatik'ten İran'a kadar Müslüman kalmayacak.' dediler. Arnavutları, Boşnakları, Türkleri katlettiler ama biz her zamankinden daha güçlü olarak yeniden dirildik ve işte hep birlikte buradayız, yok olmadık, inşallah yok olmayacağız."

        - "Türkiye-Kosova ilişkileri daha da güçlendirilmeli"

        Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku da milletinin tarihte çeşitli zorluk ve haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını, ona rağmen barışı, bölgenin istikrarını ve insanlığın ortak değerlerini ön plana çıkardıklarını söyledi.

        Türkiye-Kosova ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini beklediklerini aktaran Lushtaku, "Zira hem tarihten almış olduğumuz kökü hem de Türkiye'nin uluslararası konumundan kaynaklı gücünden dolayı çok daha ilişkilerimizi güçlendirebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Etkinlikte Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya'dan gelen katılımcılar da birer konuşma yaptı.

        Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, daha sonra katkılarından dolayı Başkan Yüce'ye çiçek verdi.

        2. Abdulhamid Han Koleksiyon Resim Sergisi'nin açılışıyla devam edecek etkinlikte, 3 gün boyunca panel ve çalıştaylar düzenlenecek, mahalle buluşmaları ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirilecek.

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