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        Ferizli'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüdü

        Ferizli Şehit Hacı Uzun İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını yürüyüş yaparak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:04
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        Ferizli'de öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüdü
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        Ferizli Şehit Hacı Uzun İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını yürüyüş yaparak kutladı.

        Kırmızı beyazlı tişörtlerle dün okul önünde bir araya gelen öğrenciler, uzun Türk bayrağı taşıyarak Fevzi Çakmak Caddesi boyunca bando eşliğinde yürüdü.

        Öğrencilere, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü, öğretmenler ve veliler de eşlik etti.

        Kaymakam Balcı, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlama etkinliklerinin devam ettiğini bildirdi.

        Şehit Hacı Uzun İlkokulu'ndan 700 öğrenci ve velileriyle yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Balcı, "Çocuklarımıza gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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