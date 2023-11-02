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        İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilkokuldayken "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan Ceyda Yenice, 21 yıl sonra mektubunu okumanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:34
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        İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilkokuldayken "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan Ceyda Yenice, 21 yıl sonra mektubunu okumanın heyecanını yaşadı.

        Rüveyde Güneş İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisiyken öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla PTT AŞ'nin 2002'de düzenlediği kampanyaya katılan Yenice, 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılında ulaştırılmak üzere yazdığı mektubu teslim aldı.

        Yenice, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okulda düzenlenen törende, öğretmeni Rüstem Budak, bazı sınıf arkadaşları ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

        Hayallerinden ve geleceğinden bahsettiği mektubu burada duygu dolu sözlerle okuyan Yenice, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bugün devlet kurumlarında çalışıyorsak siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde, verdiğiniz bilgiler ışığında olmuştur. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

        Tören sonunda 21 yıl önce okulda görev yapan müdür Halil Ceylan, müdür yardımcısı Asım Tok ve öğretmen Budak'a teşekkür plaketi verildi.

        Budak ve öğrencileri, daha sonra öğretmenler odasında sohbet ederek anılarını tazeledi.

        Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Turgut ve Rüveyde Güneş İlkokulu Müdürü Emrah Coşkun da yer aldı.

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