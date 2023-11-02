Kocaali'de Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kadınlar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler yararına kermes düzenledi.

Sakarya İHH Kocaali Temsilcisi Fatma Öngören, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli Müslümanlar için kermesi düzenlediklerini belirterek, gönüllü kadınların vakitlerini ayırarak ellerinden geleni yaptığını anlattı.

İHH gönüllüsü Reyhan Özcan, İsrail'in yaptığı zulüm karşısında taraflarının belli olması ve bilinç oluşması adına bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İlçe meydanında kurulan stantlarda satılan yiyeceklerden elde edilen gelirin, Filistinliler yararına bağışlanacağı belirtildi.