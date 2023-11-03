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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:02
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Gökmen Baltacı, Emre Doğu

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 83 Ali Ülgen), Rotman, Sinan Kurt, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Mikail Okyar), Roshi (Dk.46 Burak Süleyman), Del Valle (Dk. 68 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk.46 Bülent Uzun), Oğuz Yıldırım

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokataev, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın, Donsah (Dk. 61 Barış Ekincier), Mehmet Yiğit, Toure, Semih Karadeniz, Nshimirimana (Dk. 45+3 Adem Eren Kabak), Mert Çapar (Dk. 71 Enver Cenk Şahin), Barış Gök

        Goller: Dk. 54 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 87 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Murat Cem Akpınar, Dk. 67 Rotman, Dk. 90+4 Mikail Okyar (Sakaryaspor), Dk.20 Mert Çapar, Dk. 31 Barış Gök, Dk. 66 Semih Karadeniz, Dk. 89 Barış Ekincier, Dk. 90+4 Mboula (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 86 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

        SAKARYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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