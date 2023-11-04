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        Sakarya'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı

        Sakarya'da geri dönüşüme dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:00
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        Sakarya'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı
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        Sakarya'da geri dönüşüme dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

        Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek olmak için aileleri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla "Küçüklerden Büyük Dönüşüm" projesini hayata geçirdi.

        Proje kapsamında öğrenciler, 4 hafta boyunca topladıkları atık malzemelerle ailelerinden ve öğretmenlerinden destek alarak kıyafet yaptı.

        Öğrenciler, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, deterjan, oyuncak ve diğer atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle okulun bahçesinde defile düzenledi.

        - "Geri dönüşümle çocukların becerileri gelişiyor"

        Okul öncesi öğretmeni Zübeyde Dobruca, AA muhabirine, "Sıfır Atık" projesinin öneminin öğrencilere evlerde ve okullarda anlatıldığını söyledi.

        Atık malzemeleri geri dönüştürerek kıyafet tasarlamaya karar verdiklerini dile getiren Dobruca temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

        Veli Havva Damla Çağlar da projenin çocukların gelişimlerine katkı sunduğunu anlatarak "Evde eşim ve oğlum bu konulara çok meraklılar. Kağıt, metal, ahşap ve cam atıklarını bir şekilde değerlendiriyorlar." dedi.

        Çağlar, çocukların atıkları geri dönüştürerek israf etmemeyi de öğrendiğini belirtti.

        Serpil Sakarya ise geri dönüşüm çalışmasıyla çocukların düşünme, hayal kurma ve yaratıcılık becerilerinin geliştiğini söyledi.

        Anaokulu öğrencisi Yusuf Araz Karaca, atık malzemeleri kullanarak kıyafet tasarladıklarını, bu sayede geri dönüşümü öğrendiklerini ifade etti.

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