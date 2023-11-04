Sakarya'da okuma yazma kursuna katılan kadınlar yaşamlarını kolaylaştırıyor

Sakarya'da günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmak için kursa katılan kadınlar, okuma yazma öğreniyor.

Çeşitli sebeplerle okula gidemeyen 30-65 yaş arasındaki kadınlar, Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği okuma yazma kursuna kayıt yaptırdı.

Kursun birinci kademesinde 164 saatlik dersleri alan kadınlar, ikinci kademede 240 saatlik eğitime tabi tutuluyor.

Okuma yazmanın yanı sıra güncel konuları da takip etme şansı bulan kadınlar, sosyalleşme imkanı da elde ediyor.

Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Orhan Elmas, AA muhabirine, iki kademeden oluşan kursta katılımcılara okuma yazma dersleri verdiklerini söyledi.

Elmas, ilk kademede, hiç okuma yazma bilmeyenlerin ders aldığını belirterek, "İkinci kademe ise okuma yazmayı öğrendikten sonra devam etmek isteyenler, ilkokul mezunu olacak şekilde mezun oluyorlar. İkinci kademe mezun belgesini aldıktan sonra bu belgeyle ehliyet kurslarına yazılıp ehliyet alabiliyorlar." diye konuştu.

Ortalama 4 haftada okuma yazma öğrenildiğini aktaran Elmas, bu şekilde kursiyerlerin günlük hayatlarını kolaylaştırdığını kaydetti.

- "Okumayı öğrendim, çok mutluyum"

Kursiyer 65 yaşındaki Hazal Tanrıverdi, okuma yazma bilmediği için yıllardır günlük yaşamında zorluklar yaşadığını, bunları gidermek için kursa katıldığını belirtti.

Okuma yazma bilmediği için çok üzüldüğünü dile getiren Tanrıverdi, "Okumayı öğrendim, çok mutluyum. Mesela postaneye gittiğimde imzamı atabiliyorum, ismimi, soyadımı yazabiliyorum. Bir de resmi yerlere gidince her şeyi rahat okuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 52 yaşındaki Nermin Çeken, okuma yazma öğrendikten sonra öz güveninin arttığını dile getirdi.

Kursta arkadaşlar edindiğini belirten Çeken, şöyle devam etti:

"Buradaki kursta matematik öğrendim, yazmayı öğrendim, Atatürk'ün hayatını öğrendim. Okumak, gerçekten çok güzel bir duygu. Eskiden karşımda gazete okurlardı, ben de sadece gazetenin resmine bakardım ama şimdi ben de okuyabiliyorum. Televizyonda bir yazı çıkıyordu, okuyamıyordum. Garip garip bakıyorsun ama şimdi okuyorum. İmkansızlıklar nedeniyle zamanında okuyamadık. Şimdi okuyorum ve yazıyorum, çok mutluyum."

Kursa katılan 45 yaşındaki Güllü İrze de burada kendini geliştirdiğini, hayatının değiştiğini ve kolaylaştığını kaydetti.