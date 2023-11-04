Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 19 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Mardin'den uyuşturucu madde getireceği tespit edilerek takibe alınan bir tır, otoyolun Sapanca mevkisinde durduruldu.

        Narkotik köpeğinin katılımıyla tırda yapılan aramada, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara bulundu.

        Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan şüphelilerden biri, hakkında Mardin'de işlenen bir cinayetle ilgili yakalama kararı olduğundan Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yeni Toyota C-HR PHEV üretim hattından çıktı
        Yeni Toyota C-HR PHEV üretim hattından çıktı
        Bakan Kacır: Elektrikli araçlarda yerlilik oranını yüzde 75´e çıkaracağız
        Bakan Kacır: Elektrikli araçlarda yerlilik oranını yüzde 75´e çıkaracağız
        Bakan Kacır, Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'nde konuştu:
        Cinayet hükümlüsü TIR şoförü, kilolarca uyuşturucuyla yakalandı
        Cinayet hükümlüsü TIR şoförü, kilolarca uyuşturucuyla yakalandı
        Sakarya'da okuma yazma kursuna katılan kadınlar yaşamlarını kolaylaştırıyor
        Sakarya'da okuma yazma kursuna katılan kadınlar yaşamlarını kolaylaştırıyor
        Sakarya'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle pod...
        Sakarya'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle pod...